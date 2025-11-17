ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

10:46 ص

الوكيل الإخباري- نظّمت شركة القدرة لتجارة السيارات، وكلاء ايسوزو في الأردن بتاريخ 15/11/2025 ندوة متخصصة لعملائها في فندق فيرمونت عمّان، بحضور مجموعة من عملاء الشركة، وموظفي قسم ما بعد البيع، إضافة إلى فريق من المكتب الإقليمي (IIF) وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار التزامايسوزو المستمر بتطوير خدمات ما بعد البيع ورفع مستوى الوعي الفني المتعلق بصيانة المركبات واستخدام قطع الغيار الأصلية. اضافة اعلان





وخلال الندوة، استعرض فريقايسوزو الأردن مجموعة من المحاور المرتبطة بالحفاظ على أداء المركبة لأطول فترة ممكنة، حيث تم التأكيد على أهمية إجراء الصيانة الدورية لدى الوكيل المعتمد، والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة والأجهزة المتقدمة المتوفرة في مراكز خدمة ايسوزو الأردنكما تم تسليط الضوء على دور سجلات الصيانة الرقمية في تعزيز قيمة المركبة وضمان استمرارها ضمن شروط الكفالة المصنعية.



وتطرّق المتحدثون إلى أهمية قطع الغيار الأصلية، التي تخضع لاختبارات دقيقة وتطابق أعلى معايير التصنيع، بما يضمن أعلى درجات الأمان والكفاءة، مقارنة بالمخاطر التي ترتبط باستخدام القطع غير الأصلية والتي قد تؤدي إلى أعطال متكررة وخسائر تشغيلية قد تصل إلى فقدان الكفالة. كما تم تقديم شرح موسّع لبرنامج Best Value Parts (BVP) الذي يوفّر للعملاء حلولاً اقتصادية لصيانة المركبة بجودة عالية ومعايير هندسية معتمدة.



واستكملت الندوة بنقاش حول أهمية المواد الاستهلاكية الأصلية مثل الزيوت والفلاتر والمكابح ودورها الجوهري في الحفاظ على الأداء اليومي للمركبة وتقليل الأعطال المفاجئة، إضافة إلى الإضاءة على الفوائد الطويلة المدى للالتزام بالصيانة الوقائية.



وفي كلمته خلال الندوة، أكّد مدير خدمات ما بعد البيع في ايسوزو الأردن، المهندس خليل القريني، أن الشركة تسعى دائمًا لتقديم خدمة موثوقة تلبي احتياجات العملاء بفعالية، مضيفًا:

"هدفنا الأول هو ضمان جاهزية مركبات عملائنا وسلامة تشغيلها. نؤمن أن الاستثمار في الصيانة الدورية واستخدام القطع الأصلية هو أساس الاعتمادية، ولذلك نحرص على تطوير فرقنا الفنية وتجهيز مراكز الخدمة بأحدث التقنيات".



من جهته، عبّر المدير العام لشركةايسوزو الأردن، المهندس وسيم الأقرع، عن تقديره لحضور العملاء والثقة المتبادلة بينهم وبين الشركة، مؤكدًا أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات. وقال:

"نحن في ايسوزو الأردن نعتز بعلاقتنا مع عملائنا، ونسعى إلى تعزيزها من خلال المعرفة والخدمة والدعم المستمر. هذه الندوة جزء من استراتيجيتنا للتواصل الفعّال وتقديم قيمة حقيقية لكل من يعتمد على شاحنات ايسوزو في أعماله اليومية.”

واختُتمت الندوة برسالة تقدير وجهها السيد فوكاساوا، نائب الرئيس لخدمات ما بعد البيع في المكتب الإقليمي (IIF)، حيث عبّر عن امتنانه لحضور العملاء وثقتهم المستمرة بايسوزو، مؤكدًا أن الشراكة التي تجمع الشركة بعملائها تتجاوز إطار الأعمال نحو علاقة راسخة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. وأشار إلى أن النجاحات التي تحقّقها ايسوزو عبر السنوات ما هي إلا ثمرة هذا التعاون، وأن الشركة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع عملائها لتحقيق رؤية مشتركة أساسها الجودة والابتكار والاستمرارية. وختم كلمته بالتأكيد على أن هذه الأمسية تُجسّد روح الشراكة الحقيقية، متطلعًا إلى المزيد من الأعوام المليئة بالنجاحات المشتركة.



وتختتم ايسوزو الأردن بالتأكيد على أن هذه الندوات المتخصصة ستستمر كونها جزءًا من رؤية الشركة في بناء شراكة طويلة الأمد مع العملاء، وتزويدهم بكل ما يدعم استمرارية أعمالهم بكفاءة وأمان.