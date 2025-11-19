"جورامكو" توقّع اتفاقية للمرة الأولى مع شركة طيران العالمية

وبموجب هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات معرض دبي للطيران 2025، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء عمليات الفحص والصيانة من نوع C لطائرات أسطول شركة طيران العالمية من طراز إيرباص A320.
وتنطوي هذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها بين الطرفين، على أهمية كبيرة؛ كونها تبرهن على المكانة المرموقة التي تتمتع بها "جورامكو" كشريك موثوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال تزويد خدمات وحلول صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية المتكاملة وذات الجودة العالية.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "سعداء بانضمام شركة طيران العالمية لقائمة عملائنا المتنامية، الأمر الذي جاء كنتيجة لتركيزنا على أعلى معايير السلامة والجودة في كل ما نقوم به ونقدمه، معززاً بالتزامنا بالمواعيد المحددة للتسليم، والذي رسّخ مكانتنا كمزوّد مفضل لشركات الطيران التي تعمل ضمن بيئات تشغيلية متنوعة حول العالم. نتطلع إلى دعم أسطول شركة طيران العالمية وتعزيز شراكتنا الواعدة خلال الأعوام المقبلة والبناء عليها."
تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدّم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).
ولمزيد من المعلومات حول شركة "جورامكو"، يرجى زيارة الروابط التالية:
موقع الشركة الإلكتروني: https://www.joramco.com.jo/
صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/Joramco
صفحة الفيسبوك لأكاديمية "جورامكو": https://www.facebook.com/Joramco.academy
صفحة الانستغرام: https://instagram.com/joramco.academy?utm_medium=copy_link
صفحة لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/Joramco
صفحة تويتر: https://twitter.com/joramco?lang=en
-
أخبار متعلقة
-
الحد من المخاطر نهج علمي وعملي: خارطة الطريق لمكافحة التدخين
-
هل تتفوق تويوتا لاند كروزر الهجينة على نيسان باترول؟
-
زين تحقق العلامة الكاملة في "الحوكمة - التعاون".. وتتجاوز ضعف المتوسط الإقليمي والعالمي في قطاع الاتصالات
-
مجمع الملك الحسين للأعمال شريك الابتكار الرسمي في مؤتمر ومعرض C8 2025 يستعرض ابتكارات الشركات الناشئة في جناحه الخاص
-
رسالة شكر وتقدير لجلالة الملك بعد زيارته مصنع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده في القسطل
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات
-
كابيتال بنك راعٍ ذهبي لمعرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025
-
البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية