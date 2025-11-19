الجمعة 2025-11-21 04:08 م
 

فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات
 
الأربعاء، 19-11-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري- اختتم فريق تويوتا جازو للسباقات موسم بطولة العالم للتحمّل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025 بفوزٍ كبير مع حصوله على المركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات. قدّم مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، ونيك دي فريس أداءً استثنائيًا على متن سيارة تويوتا جي آر 010 عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، ونجحوا في تحويل مركز الانطلاق الأول إلى انتصار، ليضمنوا الفوز التاسع على التوالي للفريق في البحرين، بينما أكمل زملاؤهم سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هيراكاوا على متن سيارة تويوتا جي آر 010 عالية الأداء التي تحمل الرقم 8 هذه النتيجة المثالية بفوزهم بالمركز الثاني بفارق 19.378 ثانية فقط خلف طاقم السيارة رقم 7.اضافة اعلان


وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "تهانينا لكل من مايك وكاموي ونيك على تحقيقهم الفوز في سباق البحرين 8 ساعات. شكرًا لكم على إصراركم ومواصلتكم المنافسة دون استسلام".

مع امتلاء المدرجات بالجماهير، علت هتافات المشجعين بحماس وهم يرفعون أعلام فريق تويوتا جازو للسباقات عند خطي البداية والنهاية. وانطلق السباق بتصدّر كونواي وهارتلي للمركزين الأول والثاني بعد بداية نظيفة من الصف الأمامي. وفي المراحل الأولى، اتبعت سيارتا تويوتا جي آر 010 عالية الأداء استراتيجيات متباينة، ما بين تبديل الإطارات وتعبئة الوقود لتعزيز الأداء في بدايات السباق. ومع وصولهما لمنتصف المسافة، بقيت السيارتان في قلب المنافسة؛ فحافظت السيارة رقم 7 على تقدمها الثابت، فيما واصلت السيارة رقم 8 أداءها القوي.

ورغم مواجهة الفريق لانتكاسة قصيرة في وقتٍ مبكرٍ من السباق، أظهر طاقم سيارة تويوتا جي آر 010 عالية الأداء التي تحمل الرقم 8 عزيمة قوية، وتعاون أفراده لاستعادة موقعهم؛ فأنجز هيراكاوا وهارتلي فترات قيادة مميزة أعادت سيارتهما إلى المقدمة. وفي الصدارة، وسّع كوباياشي الفارق الذي سجلته السيارة رقم 7 عبر سلسلة لفات سريعة ومنضبطة قبل أن يسلّم القيادة إلى دي فريس خلال الدقائق الثمانين الأخيرة.

منح دخول سيارة الأمان في اللحظات الأخيرة جميع السيارات فرصة إجراء توقفاتها النهائية والاستعداد لختام مثير. وعند إعادة الانطلاق، سيطر دي فريس بثقة على وتيرة السباق، فيما حافظ بويمي على استقرار أدائه ليضمن المركز الثاني، ويكتمل الفوز المزدوج والمستحق للفريق.

يأتي هذا الفوز لفريق تويوتا جازو للسباقات ليختتم موسمًا مليئًا بالتحديات وحافلًا بالإنجازات، ويمنح الفريق دفعة كبيرة نحو الموسم المقبل عام 2026؛ إذ سيعود بسيارة تويوتا جي آر 010 عالية الأداء مطوّرة وبنفس التشكيلة، وسيواصل كونواي وكوباياشي ودي فريس مشوارهم معًا للمرة الثالثة على التوالي، فيما سيخوض بويمي وهارتلي وهيراكاوا معًا موسمهم الخامس.

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمّل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمّل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بحرية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

بإمكان عُشّاق السيارات الرياضية استكشاف مجموعة سيارات تويوتا جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة. ولمتابعة أجواء المنافسة ومعرفة نتائج السباقات المحلية والإقليمية والدولية أولًا بأول، يمكن للمهتمين متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.


Image1_1120251917128202252191.jpg
 
 
