كابيتال بنك راعٍ ذهبي لمعرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025

وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا الحدث التقني البارز تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي ترتقي بمكانة الأردن على الساحة الإقليمية، وإيماناً منه بمحورية قضايا الأمن السيبراني وأهميتها للقطاع المصرفي والمالي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وعُقد معرض ومؤتمر C8 بتنظيم مشترك بين المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير، وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس الأردن)، إذ يُعد منصة إقليمية بارزة في مجال الأمن السيبراني، تهدف إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة واستشراف تقنيات المستقبل.
وأكد كابيتال بنك في بيان صحفي، أن دعمه لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات ينبع من استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة أحدث المعايير العالمية في حماية البيانات والأنظمة، وضرورة الامتثال لأعلى درجات الأمان الرقمي، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل منصة حيوية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات في الفضاء السيبراني.
وأضاف البيان، أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والرؤى مع نخبة من قادة القطاع وصناع القرار العالميين، مما ينعكس إيجاباً على تطوير آليات الحماية المصرفية، مشيراً إلى أن مواكبة أحدث تقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وبناء الثقة مع العملاء.
ومن الجدير ذكره أن المؤتمر هذا العام استقطب ما يقارب 5000 مشارك من أكثر من 50 دولة حول العالم، إلى جانب أكثر من 40 متحدثاً محلياً ودولياً. وضم عدة فعاليات أبرزها: "قمة الدوت سايبر"، ومسابقة "آرميثون" الدولية، ومعرضاً متخصصاً للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مسابقات الاختراق الحي، وتمرين (Cyber Drill) الذي يحاكي سيناريوهات واقعية لحماية قطاعات البنية التحتية الحرجة.
ويسعى المؤتمر من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي ريادي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز البيئة الأمنية الرقمية استجابةً لمتطلبات المستقبل والتقدم التكنولوجي المتسارع.
تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 916 مليون دينار أردني.
وتضم المجموعة كابيتال بنك، والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه، وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة في العراق.
وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.
وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات، المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات / مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وترجمة لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو بنك رقمي يهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.
وفي عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي.
وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - كشريك استراتيجي، وبفضل حصة قدرها 23.97% مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
ونظراً لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo
