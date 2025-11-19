رسالة شكر وتقدير لجلالة الملك بعد زيارته مصنع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده في القسطل

الوكيل الإخباري- وجه المدير العام لحلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده (الأصلية) السيد هاني حبيبة رسالة شكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على زيارته أمس الثلاثاء، إلى مصنع الشركة ضمن زيارة منشآت صناعية في القسطل جنوبي العاصمة، واطلع على إسهاماتها في تغطية احتياجات السوق الأردني، ودورها في تصدير المنتجات المحلية.



وعبّر السيد هاني حبيبة عن بالغ الامتنان لزيارة جلالته الكريمة للمصنع، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل شرفا كبيرا للشركة وكوادرها، وتعدّ حافزا قويا لمواصلة مسيرة العمل والعطاء، وأن دعم القيادة الهاشمية يشكّل دافعا مستمرا لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في الأردن، وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المستهلكين بجودة عالية ومعايير متقدمة.



وأضاف أن الشركة دخلت في نقلة نوعية مهمة في مرحلة التصنيع، مشيرا إلى أن عمليات الإنتاج أصبحت تجري في مصنع الشركة بمنطقة القسطل، فيما كانت تتم سابقا في مجمع حلويات حبيبة شارع المدينة المنورة، لافتا إلى أنها أصبحت اليوم جزءا من منظومة تطوير أوسع تهدف إلى رفع الجودة وتعزيز القدرة الإنتاجية.



واعتبر السيد هاني حبيبة أن هذه الزيارة تعد مسؤولية إضافية تلهمنا وتحثنا على الحفاظ على هذا الإرث الأردني في صناعة الحلويات، ومواصلة مسيرة العطاء ورفع معايير الجودة بما يليق بسمعة المنتج الوطني.



وتشغل الشركة أكثر من 500 موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، وترفد السوق المحلية بمختلف أنواع الحلويات، فيما تصل صادراتها إلى أكثر من 20 دولة، حسبما أشار حبيبة.



وكان جال جلالة الملك خلال زيارته في أقسام المصنع، الذي يوفر منتجاته حاليا عبر أربعة فروع في المملكة وثلاثة فروع أخرى في السعودية، ويعد من أكبر مصانع الحلويات في الشرق الأوسط، واطلع جلالته على خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي للشركة منذر حبيبة عن الخطط التوسعية للشركة التي تعمل منذ 75 عاما.



وكان في استقبال جلالته خلال زيارته إلى المصنع السيد هاني حبيبة وأولاده (من اليمين إلى اليسار) مهدي حبيبه - مهند حبيبه - محمود حبيبه - منذر حبيبه، حيث رحّبوا بجلالته واطلعوه على مراحل العمل والتطوير في المصنع.



يشار إلى أن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلي"، تمتلك هذه الفروع في الأردن وخارج المملكة، ولا علاقة لها بأي فروع أو محلات تنتحل اسمها مؤكدة أنها تضمن الجودة والخدمة الأفضل ولا تسعى للربح على حساب الجودة العالية:



1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.

2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.

3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.

4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.

5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).

6- الرياض - حي السليمانية.

7- الرياض - حي قرطبة.

8- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.