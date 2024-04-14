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الأحد، 14-04-2024 09:49 ص

اكتشاف شاطئ أسترالي غير معروف

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الوكيل الإخباري - تم تصنيف شاطئ أسترالي غير معروف على أنه جنة للسباحين والفضل يعود إلى مياهه الزرقاء الصافية والمميزة عن غيرها من الشواطئ.

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وفي التفاصيل، تقع قناة "براون روك" قبالة مدخل ويلسون على الشاطئ المحيط بالقرب من مدينة الدنمارك، على بعد أقل من خمس ساعات جنوب بيرث.


وفي حين أن مكان السباحة ليس سرًا بالنسبة للأستراليين الذين يعيشون في استراليا ، اكتشف المغامرون "الجوهرة المخفية"، وهي واحة مذهلة تتميز بمياه فيروزية صافية وتقدم لمحة عن الحياة البحرية الملونة تحت سطح البحر.


ويتغير لون المياه وعمقها اعتمادًا على حركة المد والجزر، تغير الطقس والوقت خلال العام، وغالبًا ما تكون المنطقة هادئة، ولكن يجب على الأشخاص توخي الحذر نظرًا لوجود تيارات قوية في بعض الأحيان.

 

ووصف أحد المغامرين القناة بأنها واحدة من "أجمل" المواقع التي رأوها حتى الآن.

 

لبنان 24

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