الصفدي يصل أربيل ويلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في الإقليم

وكان في استقبال الصفدي لدى وصوله مطار أربيل الدولي نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي، شاخوان عبد الله، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.
ويجري رئيس مجلس النواب، السبت، زيارة إلى برلمان كردستان، يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس النواب الاتحادي.
وتأتي زيارة الصفدي إلى العراق بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي، حيث أجريا مباحثات رسمية.
واستهل الصفدي زيارته بلقاء مع الرئيس العراقي عبد الطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
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