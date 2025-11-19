الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة

الجمعة 2025-11-21 03:47 م
 

الأربعاء، 19-11-2025 04:26 م
الوكيل الإخباري-   أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة، التي ضُبطت في (4048) قضية مختلفة، تنوعت مابين الاتجار والحيازة والتهريب، بعد أن اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.  اضافة اعلان


وبلغت كميات المواد المخدرة التي تم اتلافها (16,000,000) حبة من مادة الكبتاجون، (64) كغم من مادة الماريجوانا، (24,000) حبة مخدرة، (506) غرام من مادة الكوكائين، (1370) كغم من مادة الحشيش، (236) غرام من مادة الهيروين، (7) كغم من مادة الحشيش الصناعي، (47) كغم من الكريستال، و(19) كغم من بودرة الجوكر.

وتبذل مديرية الأمن العام، ومن خلال إدارة مكافحة المخدرات جهوداً نوعية على مدار الساعة، في مناطق المملكة كافة، والمعابر الحدودية، وبتنسيق عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الأخرى والجمارك الأردنية، لمنع دخول هذه الآفة أو مرورها داخل الأراضي الأردنية، لما تسببه من  تهديد على حياة المواطنين وهدم للمجتمعات. 

يشار إلى أن عملية الإتلاف تمت تحت إشراف لجنة خاصة ترأسها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وعضوية كلاً من مدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث تم إتلافها داخل أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لضمان صهرها وتفتيتها، وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.
 
 
