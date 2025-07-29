عاجل التنمية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد الراغبين بمزاولة مجال العمل الاجتماعي

وأشارت الوزارة، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم الثلاثاء، إلى أن نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي يهدف إلى تنظيم شروط مزاولة مهنة العمل الاجتماعي وترخيصها، وتحديد المهام التي تتولاها المديرية الفنية المختصة في الوزارة.
وأضافت، أن مهنة العمل الاجتماعي تشمل مزاولة أي من المهن الاختصاصية والمهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب النظام، بالإضافة إلى تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بمهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك شروط مزاولة المهنة واسس تصنيفها وشهاداتها والجزاءات المترتبة على المخالفين.
وأوضحت أن الوزارة تستقبل طلبات الجهات التدريبية والمدربين من خلال مراجعة مديرية مهننة العمل الاجتماعي في الوزارة، على أن تكون معززة بكافة الأوراق الثبوتية وكتاب رسمي من الجهة طالبة الاعتماد، مشيرةً إلى أنها تتلقى الاستفسارات من خلال الاتصال على الرقم 0781034753.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبزاخ
-
العيسوي: المبادرات الملكية تترجم توجيهات الملك وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سد منيع في وجه التحديات
-
للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
-
وزير الداخلية يزور مركز حدود المدورة ويلتقي أبناء قرية المدورة
-
المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام
-
الملك: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها