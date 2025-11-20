نواف العجارمة يوجّه رسالة صارمة - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجّه أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، رسالة صارمة دفاعًا عن المعلّمين، مؤكدًا ثبات مكانتهم ودورهم الأساسي في بناء الوعي.



وقال العجارمة في منشور له إن "صوت المعلّم يشبه صوت المؤذّن، فكلاهما يوقظ الوعي ويرشد العقول".

اضافة اعلان

وأضاف أن "التطاول على المعلّم هو اعتداء على الفضيلة التي قامت عليها الأمم"، مشددًا على أن مكانة المعلّم راسخة ولا يمكن أن تهزّها "أصوات المتطاولين".