الجمعة 2025-11-21 03:53 م
 

نواف العجارمة يوجّه رسالة صارمة - صورة

امين عام التربية د. نواف العجارمة
نواف العجارمة
 
الخميس، 20-11-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجّه أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، رسالة صارمة دفاعًا عن المعلّمين، مؤكدًا ثبات مكانتهم ودورهم الأساسي في بناء الوعي.

وقال العجارمة في منشور له إن "صوت المعلّم يشبه صوت المؤذّن، فكلاهما يوقظ الوعي ويرشد العقول".

اضافة اعلان

 

وأضاف أن "التطاول على المعلّم هو اعتداء على الفضيلة التي قامت عليها الأمم"، مشددًا على أن مكانة المعلّم راسخة ولا يمكن أن تهزّها  "أصوات المتطاولين".

 


Image1_11202520122642674734489.jpg

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة