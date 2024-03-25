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الإثنين، 25-03-2024 08:23 م

الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

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الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 3 قوافل من المساعدات الغذائية إلى غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، بحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين.

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وتتكون القوافل من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادة الطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى الأهل في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "استمرارا للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، تم تجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية ومادة الطحين الأساسية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)".


وأضاف الشبلي: "نسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التي يمرون بها".


وقالت الهيئة إنها مستمرة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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