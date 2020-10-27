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التربية للوكيل : آلية خصم الـ15% لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام

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الثلاثاء، 27-10-2020 01:10 م

بعد بحث تحدياتها

التربية للوكيل : آلية خصم الـ15% لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام

وز
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربيــــة والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه سيتم الإعلان عن آلية العمــــل بالخصم المتوافق عليه ، مع المدارس الخاصة ، البالغ (15%)، خلال الأيام القليلة القادمة .

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وأشار القرعان لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه وخلال أيام ، وبعد التباحث في هذا الشأن ، فإنه سيتم اتخاذ الكشف عن تفاصيل العمل بالخصم ، من حيث مدّة العمل به ، وهل سيشمل خدمة توصيل الطلبة، وهل يشمل أيضا أولياء الأمور الذين قاموا بالدفع في وقت سابق .

 

وأوضح ، ان الــوزارة وخلال اجتماع عقدته في وقت سابق مع أصحاب المدارس الخاصة ، استمعت إلى التحدّيات التي تواجه المدارس الخاصة ، حيث سيتم اتخاذ آلية مناسبة شأنها الحفاظ على حقوق تلك الـــمدارس ، والتخفيف عن أولياء أمور الطلبة في ظلّ جائحة كورونا.

 

ولفت القرعان ، أن الخصم جاء بمبادرة من نقابة أصحاب المدارس الخاصة ، في ظلّ أزمة كورونا .

 

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات حتى نهاية العام الجاري وخصم قيمة 15% من أقساط طلاب المدارس الخــاصة.

 

 

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