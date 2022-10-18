الدفاع المدني يتعامل مع حريق في العقبة لكميات كبيرة من الكبريت - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الكوادر المتخصصة في مديرية دفاع مدني العقبة اخمدت حريق في مستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الكبريت في المنطقة الجنوبية.



ومنذ لحظة تلقي البلاغ تحركت جميع الكوادر المتخصصة من اطفاء وإنقاذ وإسعاف وفريق المواد الخطره التابعة لمديرية دفاع مدني العقبة والتي عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، لا سيما أنَّ المساحة الحقيقية للمستودع كبيرة، إلا أن الاستعداد والجاهزية العالية لتلك الطواقم مكنتهم من إخماد الحريق ومنع توسعه وانتشاره للمواقع المجاورة، ولم ينتج عنه إصابات بالارواح ، وقد تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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