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الأحد، 27-11-2022 04:36 م

العلوم والتكنولوجيا تطلق حملة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية النساء العربيات، اليوم الأحد، ماراثون "نبذ العنف"، والذي يأتي في سياق حملة 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت نائب رئيس الجامعة الدكتورة سهاد الجندي، خلال انطلاق الماراثون، إن الجامعة تهدف إلى إشراك طلبتها في أنشطة وفعاليات لا منهجية تُسهم في بناء منظومتهم العقلية والجسدية والسلوكية والمعرفية، مُضيفة أن مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد من أهم الثوابت المشتركة بين المجتمعات الإنسانية جمعاء، والذي يحظى بالدعم الكبير على مختلف المستويات المحلية والدولية.

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وشارك في الماراثون حشد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة.


 




 

 


 

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