المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح الصــوالحة إن برنامج الدعم التكميلي للأسر المتضررة من جائحة كورونا لا يزال العمل به مســتمرا، باستثناء برنامج تكافل 2، الخاص بدعم أسر عمال الميـــــــــاومة والذي نفذ في عام 2020م .

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وبين الصوالحة في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أن برنامج الدعم النقدي المؤقت للأسر المتضررة من جائحة كورونا "تكافل 3" سينتهي نهاية هذا العام، وسيتم صرف الدفعة الأخيرة لسنة 2021 خلال الشهر الجاري بموعدها المحدد.



وبين أن برنامج الدعم التكميلي لعمال المياومة "تكافل 2" قد انتهى العمل به في نهاية العام 2020، وذلك مع عودة فتح القطاعات، والسماح لعمال المياومة بالعودة لأعمالهم المعتادة.



وأضاف الصوالحة أن برنامج الدعم التكميلي مستمر في العام القادم، شريطة التسجيل على المنصة لتلقي الدعم، والذي بدء التسجيل له في 1-12 ولغاية 31-12-2021م.