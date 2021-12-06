الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

لقاء الملك بالمجلس الدائم للنواب وراء تأجيل جلسة الاثنين الرقابية

فيروس كورونا يبعد خيرالله عن النشامى بكأس العرب

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

الحكومة تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الشمس والرياح

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

الإثنين، 06-12-2021 12:10 م

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح الصــوالحة إن برنامج الدعم التكميلي للأسر المتضررة من جائحة كورونا لا يزال العمل به مســتمرا، باستثناء برنامج تكافل 2، الخاص بدعم أسر عمال الميـــــــــاومة والذي نفذ في عام 2020م .

اضافة اعلان


وبين الصوالحة في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أن برنامج الدعم النقدي المؤقت للأسر المتضررة من جائحة كورونا "تكافل 3" سينتهي نهاية هذا العام، وسيتم صرف الدفعة الأخيرة لسنة 2021 خلال الشهر الجاري بموعدها المحدد.


وبين أن برنامج الدعم التكميلي لعمال المياومة "تكافل 2" قد انتهى العمل به في نهاية العام 2020، وذلك مع عودة فتح القطاعات، والسماح لعمال المياومة بالعودة لأعمالهم المعتادة.


وأضاف الصوالحة أن برنامج الدعم التكميلي مستمر في العام القادم، شريطة التسجيل على المنصة لتلقي الدعم، والذي بدء التسجيل له في 1-12 ولغاية 31-12-2021م.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Fuel in Jordan55

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

مشروعات-الهيدروجين

الحكومة تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الشمس والرياح

ddوزارة الداخلية

51 خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية

share-image

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

720208102022538652658

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

حنانيا

أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

أخبار متعلقة
بورصة

تراجع القيمة السوقية لبورصة عمان إلى 21.74 مليار دولار

2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

558afd35-0f6c-46b1-b92a-2423919ebf0f (1)

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

1020212595528140116565

المعونة: بدء التقديم للدعم التكميلي الاربعاء المقبل

1020214102810522327829

صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم