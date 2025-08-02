مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري- أقام مستوطنون، السبت، بؤرة استعمارية جديدة في منطقة دير علا شرق محافظة بيت لحم، قرب قرية كيسان. اضافة اعلان





وأفاد أمين سر حركة "فتح" في كيسان أحمد غزال، بأن مستوطنين نصبوا عددا من الخيام في الموقع ذاته الذي شهد قبل أسبوعين تهجير أكثر من 15 عائلة فلسطينية، بعد أن استولى المستوطنون على ألواح الألمنيوم التي كانت تُستخدم كسقوف لمنازل الأهالي، إضافة إلى خلايا الطاقة الشمسية، كما أحرقوا ما تبقى من مقتنيات العائلات المهجّرة.



وأوضح غزال أن هذه البؤرة تُعد الثامنة التي تُقام في محيط كيسان خلال الشهرين الماضيين، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، في ظل غياب أي رقابة دولية فعّالة أو مساءلة.



وتشهد قرية كيسان ومحيطها اعتداءات متكررة من المستوطنين، وسط انتشار للبؤر الاستيطانية التي تشكل طوقا خانقا على القرية، وتقيّد حركة السكان، وتهدد مصادر رزقهم وأمنهم.