توجيهات من رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن القبول والتسجيل واجهة رئيسة للجامعة يقع على عاتقها الكثير من المهام التي تتطلب الجودة والدقة.

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وأشار، خلال جولة تفقدية اليوم الاثنين لوحدة القبول والتسجيل في الجامعة، إلى أن الجهود المقدمة من قبل العاملين في الوحدة مشرفة ومحل فخر وتقدير من الجميع.



واطلع عبيدات على إجراءات الوحدة خلال الامتحانات النهائية، وآلية نقل العلامات للطلبة وجاهزيتها لمنح المصدقات بعد الانتهاء من الامتحانات، والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، داعيًا كافة العاملين إلى العمل بروح الفريق الواحد، وتذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة في عملية التسجيل والدفع المالي، وتيسير كل ما يحتاجه طلبتنا لخلق مساحات من الفرح والإبداع بعد عودة الدراسة وسط بيئة علمية أكاديمية تزخر بأعلى الإمكانات التنافسيّة على مستوى العالم.