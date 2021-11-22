جنايات عجلون تغلظ عقوبة شخص كرر السرقة

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما قضائيا بحق أحد مكرري جناية السرقة، حيث رفعت العقوبة من 5 سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

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وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.



وأضافت، إن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مشيرة الى أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.