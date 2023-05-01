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الإثنين، 01-05-2023 03:57 م

فنون اليرموك تفوز بالمركز الثاني في مسابقة فن بلا حدود الروسية

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الوكيل الإخباري- فاز الفنان مروان طواها من قسم الفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، في المركز الثاني بمجال الخزف في مسابقة "فن بلا حدود" التي أقيمت في روسيا أخيرا.

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وفاز الطواها في المسابقة التي نظمت من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية وأكاديمية سانت بطرسبورغ ستيغليتس للفنون والتصميم عن عمله الفني الخزفي المعنون بـ"وتوكل على الحي الذي لا يموت" الذي نفذه باستخدام الخط العربي والعمارة القديمة، وقياسه 72سم في 21 في 8سم.


وقال الطواها اليوم الإثنين إن من ميزات هذا العمل إبراز القيم الفنية الموجودة في الحروف العربية، وتقديم عمل خزفي معاصر يعزز قيمة الحرف العربي والقدرة على التشكيل وإظهار الليونة والاتصال والقيمة الفنية والتراثية التي يتمتع بها الحرف العربي، كما يعبر العمل عن قيمة الحرف العربي مرتبطا بالعمارة من ناحية فلسفية.


وأضاف أن هذا العمل من الإنتاجات والتجارب الجديدة للخزاف من حيث الشكل والتقنية، وهي تقنية الاطيان الملونة بدون تزجيج.


وشارك في المسابقة فنانون وأكاديميون من دول عديدة منها الأردن وأذربيجان وتركيا وكازاخستان واثيوبيا والهند والكويت والعراق والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وفنلندا وإيطاليا واسبانيا وفيتنام وبيلاروسيا وارمينيا وألمانيا وكوريا ومصر والصين، وتضمنت المسابقة عدة تخصصات مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافي والخزف.

 




 

 


 

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