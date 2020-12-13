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الأحد، 13-12-2020 11:55 م

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور للوكيل الاخباري المزيد من التفاصيل حول الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك والتي تظهر ما حصل لمريض كورونا بعد تعافيه .

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وقال الدكتور منصور ان الصور تعود لمريض تعافى من فيروس كورونا ومن السرطان وقام بعمل صورة اشعة للمتابعة فقط فظهرت هذه الاعراض من خلال الصورة .

 

واضاف الدكتور ان ما يظهر في الصورة هو عبارة عن خلايا اخذت كمية زائدة من الجلوكوز وهي تحصل عند انقسام الخلية .

 

واشار الدكتور عاصم ان تفسير ما ظهر في الصورة له عدة احتمالات منها ان يكون ردة فعل الجهاز المناعي خلال التصدي لفيروس كورونا او ربما انه بقايا التهاب من اثر التعرض لفيروس كورونا سابقا مؤكدا انه من الصعوبة بمكان تحديد السبب او العامل الاساسي في التشخيص لهذه الحالة .

 

واكد منصور انه ليس فقط مريض كورونا معرض لظهور هذه الاعراض وانما هناك اشخاص اخرين مثل المصابين بالتهاب فيروسي او بكتيري او ورم .

 

واضاف الدكتور منصور ان هذه الاعراض ليست خطيرة وليس لها تاثير على المدى البعيد فهي عبارة عن محاولة من الجهاز المناعي لبناء ما تم تدميره من خلايا في فترة الاصابة بكورونا او اي امراض اخرى . 

 



 




 

 


 

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