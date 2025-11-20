المحكمة العسكرية اللبنانية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر

الوكيل الإخباري- حددت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الثلاثاء المقبل موعد بدء محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى ضده، تشمل الانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

اضافة اعلان



وكان شاكر قد سلّم نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر الماضي بعد أكثر من عقد من التواري داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين، حيث صدرت أحكام بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.



ويُذكر أن شاكر، المولود في صيدا عام 1969، اعتزل الغناء عام 2012 بعد تقاربه مع أحمد الأسير، الذي قاد اشتباكات دامية مع الجيش في عبرا عام 2013، أسفرت عن مقتل 18 عسكريًا و11 مسلحًا، قبل أن يسيطر الجيش على مقر أنصار الأسير في المخيم.