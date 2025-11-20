الجمعة 2025-11-21 04:07 م
 

المحكمة العسكرية اللبنانية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر

فا
فضل شاكر
 
الخميس، 20-11-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   حددت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الثلاثاء المقبل موعد بدء محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى ضده، تشمل الانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

اضافة اعلان


وكان شاكر قد سلّم نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر الماضي بعد أكثر من عقد من التواري داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين، حيث صدرت أحكام بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.


ويُذكر أن شاكر، المولود في صيدا عام 1969، اعتزل الغناء عام 2012 بعد تقاربه مع أحمد الأسير، الذي قاد اشتباكات دامية مع الجيش في عبرا عام 2013، أسفرت عن مقتل 18 عسكريًا و11 مسلحًا، قبل أن يسيطر الجيش على مقر أنصار الأسير في المخيم.

 

سكاي نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة الـ20

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا



 
 





الأكثر مشاهدة