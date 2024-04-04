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الخميس، 04-04-2024 02:17 م

مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومركز القنطرة في معان

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الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، لتعزيز التعاون المشترك والعمل على تطوير قدرات الشباب والشابات.

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ونصت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، ومدير عام المركز راكان الرواد، على قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني لفرق عمل المركز، وتعزيز قدراتهم فيما يخص تقنيات التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد.


كما نصت المذكرة بحسب بيان صحفي، على تطوير برامج عمل وأنشطة مشتركة تعمل على دعم وتعزيز قدرات الشباب والشابات، إلى جانب توجيه طاقاتهم وتطوير مهاراتهم، وتعزيز أثرهم الإيجابي في مجتمعاتهم.


يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد تولي العمل في المحافظات أولوية كبيرة، وتعمل من خلال مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة كافة، على توفير فرص نوعية للشباب والشابات، تعزز من ميزتهم التنافسية، وترفد مجتمعاتهم المحلية.

 




 

 


 

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