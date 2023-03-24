نقيب الالبسة يتوقع أسعار ذات مستويات العام الماضي دون ارتفاع في موسم العيد

الوكيل الاخباري - توقع نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، الجمعة، أن تبلغ مستوردات موسم العيد قرابة 60-65 مليون للألبسة وقرابة 10 مليون دينار للأحذية.

اضافة اعلان



وقال علان في تصريحات صحفية إن مستوردات العيد كانت على مدى 4 أشهر تقريبا.



وأما عن مصدر المستوردات قال علان إن أغلب المستوردات تأتي من جمهورية الصين الشعبية والتي تشكل 41% من إجمالي المستوردات تليها تركيا 22%، وما تبقى موزع على أكثر من دولة.



وبخصوص بضائع العيد قال علان إنها متوفرة حيث جرى التخليص على معظمها.

وأضاف أن السوق قبل رمضان كان مصابا بحالة ركود بسبب الظروف الجوية والأوضاع الاقتصادية واعتماد العديد من المستهلكين على التجارة الإلكترونية.



وطالب علان الحكومة بمساواة التجارة الإلكترونية والتقليدية من ناحية العبء الضريبي، داعيا لوقف التخليص على الطرود البريدية خلال موسم عمل قطاع الألبسة.



بلغ حجم الطرود الإلكترونية الواردة للأردن في العام 2021 قرابة 909 آلاف طرد وتراجعت العام الماضي إلى قرابة 761 ألف طرد جميعها واردة للأردن من الخارج من منصات التجارة الإلكترونية.



وأشار إلى انخفاض كلف النقل الجوي بعد انتهاء وباء كورونا والتي أدت لزيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية.



وأما الأسعار في موسم العيد المقبل توقع أن تكون مستويات العام الماضي ذاتها دون ارتفاع.



ويعمل في الأردن أكثر من 12 ألف منشأة في قطاع الألبسة والأحذية معظمهم في عمّان.



ارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع عام 2021، وكان للصين الحصة الكبرى منها.



وبحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات الأردن من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.

ونالت الصين الحصة الكبرى من مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41%، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار.



ووفقا لأرقام النقابة، زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9%؛ لتصل إلى قرابة 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021.



ونالت الصين، الحصة الكبرى من مستوردات الأردن الخاصة بالأحذية، وبنسبة 61.3 %، وبقيمة قرابة 34 مليون دينار، وتركيا بقيمة 6 ملايين دينار.