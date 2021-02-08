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الإثنين، 08-02-2021 02:54 م

مراجعة وتقييم آلية العمل

وزير الداخلية يبحث سبل تنظيم الميدان والمعابر الحدودية

جان
جانب من الاجتماع - من بترا


الوكيل الإخباري - ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين اجتماعا في مبنى الوزارة اليوم الاثنين، للجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، بحضور اعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين والمعنيين.

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وناقش المشاركون بالاجتماع عددا من الموضوعات التي تخص المراكز والمعابر الحدودية، ودخول الاشخاص والبضائع بما يخدم اعتبارات المصلحة العامة، ويتواكب واعتبارات الوضع الوبائي في دول الجوار.

 

وأوعز بالاستمرار في الاجتماعات، للاطلاع على الإجراءات والقرارات المشتركة ومراجعة وتقييم آليات العمل على المراكز والمعابر الحدودية، خصوصا إن أزمة كورونا لم تنته بعد.

 

وأشار المبيضين ، أن التوصيات المنبثقة عن هذه الاجتماعات سترفع لرئيس الوزراء وستأخذ بعين الاعتبار متطلبات وشروط السلامة العامة والبروتوكول الصحي المعتمد.


واستمعت اللجنة إلى شرح قدمه الوزراء ومدير الأمن العام وعدد من المعنيين، حول الإجراءات المقدمة في المراكز الحدودية وبما يخدم الاردنيين والضيوف والزوار.

 

المصدر : بترا

 

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