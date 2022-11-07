160 ألف سيارة تدخل عمّان يوميا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية

الوكيل الاخباري - تدخل عمّان يوميا 160 ألف سيارة، في ساعات الذروة الصباحية والمسائية من 9 مداخل، إضافة إلى وجود مليون سيارة في عمان، وفق مدير إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري.



وقال الدويري لقناة المملكة الاثنين، إن إدارة السير تتعامل مع 6 ملايين حركة مرورية يوميا في العاصمة عمّان.



وأكد أن عدد السيارات في الأردن يزيد سنويا بمعدل 80 ألف سيارة، حيث بلغ عدد المركبات في الأردن 1.850 مليون، وعدد السائقين 3 مليون.

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