الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

160 ألف سيارة تدخل عمّان يوميا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية

رقباء سير أمام المدارس في أوقات الذروة

أمسية ثقافية في منتدى الرصيفة الثقافي

ولي العهد : شكرا لمصر والسعودية

تعميم على جميع المؤسسات الحكومية عقب اختراق حساب وزارة الصحة

8 تحذيرات من مديرية الأمن العام

الأردن يشارك بمعرض سوق السفر العالمي في لندن

حجز 11 رخصة مركبة من مكرري المخالفات منذ تفعيل نظام النقاط المرورية

تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى

الملك يعود إلى أرض الوطن

الإثنين، 07-11-2022 10:35 م

160 ألف سيارة تدخل عمّان يوميا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية

w


الوكيل الاخباري - تدخل عمّان يوميا 160 ألف سيارة، في ساعات الذروة الصباحية والمسائية من 9 مداخل، إضافة إلى وجود مليون سيارة في عمان، وفق مدير إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري.

وقال الدويري لقناة المملكة الاثنين، إن إدارة السير تتعامل مع 6 ملايين حركة مرورية يوميا في العاصمة عمّان.

وأكد أن عدد السيارات في الأردن يزيد سنويا بمعدل 80 ألف سيارة، حيث بلغ عدد المركبات في الأردن 1.850 مليون، وعدد السائقين 3 مليون.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
87a9ec41-f3c5-46c6-a2d5-b121a7f6309d

رقباء سير أمام المدارس في أوقات الذروة

10202210231822133387752

أمسية ثقافية في منتدى الرصيفة الثقافي

314610850_1339389293463780_6757155597798606130_n

ولي العهد : شكرا لمصر والسعودية

مبنى رئاسة الوزراء

تعميم على جميع المؤسسات الحكومية عقب اختراق حساب وزارة الصحة

الأمن العام

8 تحذيرات من مديرية الأمن العام

99

الأردن يشارك بمعرض سوق السفر العالمي في لندن

أخبار متعلقة
102022219136211301196

الامن العام : كل ما تريد معرفته عن نظام النقاط المرورية - فيديو

image (67)

ضبط اعتداءات على المياه تزود 85 منزلا مقاما على أراضي الدولة

WhatsApp Image 2022-10-17 at 12.57.33 PM

إصابة بتدهور صهريج محروقات على طريق المطار

تحويلة مرورية

تحويلات مرورية على طريق إربد - الزرقاء اعتبارا من اليوم

الأمن العام

الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة

f

مدير الأمن العام يزور إدارة أمن الجسور ويؤكد على تعزيز الخدمات والتسهيل على المسافرين