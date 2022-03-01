25.9 مليون دولار لدعم شركة مياه اليرموك

الوكيل الإخباري - وقعت اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (NRW III FARA 7) لدعم شركة مياه اليرموك بقيمة 25.9 مليون دولار.

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ورعى توقيع الاتفاقية مندوب وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة، بحضور رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك حسين الصعوب وأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة ومدير برنامج المياه والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID اندرو ماكين ومدير مشاريع المياه لويس قاقيش ومدير المشروع نور العيسوا.

ووقع الاتفاقية مدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني التي تهدف إلى تحسين كفاءة شبكات المياه الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وتخفيض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية السطحية في محافظات الشمال ضمن اختصاص شركة مياه اليرموك.

وبين الصعوب ان الاتفاقية تشمل بالتعاون مع شركة مياه اليرموك تطوير واعادة تأهيل شبكات المياه القائمة واستحداث واستبدال المضخات القائمة بأخرى حديثة موفرة للطاقة وتحديث بيانات وانظمة المشتركين وتفعيل اجهزة الكشف عن التسرب واعادة هيكلة انظمة التزويد المائي في المناطق وفصل الشبكات القديمة والحد من فاقد المياه بما ينعكس على توفير كميات مياه اضافية وتقليل كلف الصيانة والتشغيل وتطوير انظمة GIS وانظمة سكادا.



واستعرض البطاينة اوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية واستثماراتها في قطاع المياه لتطوير وتحسين أداء التزويد المائي في المملكة خاصة المشاريع التي ستنفذ خلال الاعوام (2022-2026) ،من خلال توفير الدعم الفني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات، لمواجهة بعض التحديات في قياس كميات المياه المزودة والمتناقلة بين الانظمة المائية في كافة محافظات المملكة.



وأضاف البطاينة أن الاتفاقية ستحسن خدمات المياه والمشتركين لأكثر من 70 الف مشترك في محافظات الشمال حيث تبلغ قيمة التمويل الاجمالي المقدم من الوكالة الامريكية 25.9 مليون دولار اضافة الى مساهمة شركة مياه اليرموك البالغة 2.3 مليون دولار لتحسين شبكات المياه الرئيسية والفرعية ووضع خطة شمولية للتزويد المائي لمحافظات الشمال وتحديد المشاريع المستقبلية.

كما تهدف إلى الى اجراء مسح ميداني شامل لمشتركي محافظات جرش وعجلون وزيادة قدرة بعض الخطوط الرئيسية المزودة لمحافظة عجلون لخدمة مناطق التنور، باعون، اشتفينا، واستبدال شبكة العيون واستبدال الشبكات لخفض فاقد المياه في عنجرة وعين جنا وكذلك تأهيل شبكات التزويد الرئيسية من رأس منيف الى خزانات التزويد في محافظة جرش لتحسين التزويد لمناطق نحلة، الكتة، ريمون، ساكب، الحسينيات اضافة الى مدينة جرش واعادة تأهيل مستودعات حوفا.



واشار البطاينة ان المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) والمشاريع المنوي تنفيذها تهدف الى تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة الى تحسين ادارتها واليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتحديات تقليل الفاقد وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين ايصال المياه للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الشبكات معربا عن تقديره للدعم المتواصل من الوكالة الامريكية.



وعبر رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك حسين الصعوب خلال اللقاء عن امتنان شركة مياه اليرموك ووزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية خاصة لشركة مياه اليرموك ومحافظات الشمال لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه وبرامج التدريب لتأهيل الموظفين وتطوير الاداء.



