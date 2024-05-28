أسعار الذهب تقفز عالميا

الوكيل الاخباري - قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، رغم اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

اضافة اعلان



تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة عند 2353 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2354 دولارا.



ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدوره الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

