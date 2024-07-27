ما أسباب التهاب الحلق المتكرر وكيف يمكن الوقاية منه؟

الوكيل الاخباري- التهاب الحلق هو مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون من وقت لآخر، وغالبًا ما تكون عابرة وغير طارئة. ومع ذلك، قد يتكرر التهاب الحلق مرات عدة خلال وقت قصير، فيغدو مصدر قلق وإزعاج للمريض.



من الضروري فهم الأسباب الكامنة وراء هذا الالتهاب المتكرر وكيفية التعامل معه بشكل فعال. هنا نوضح لك الأسباب الرئيسة لالتهاب الحلق المتكرر، وأفضل طرق الوقاية والعلاج.

الأسباب الشائعة لالتهاب الحلق المتكرر

1. العدوى الفيروسية والبكتيرية



العدوى الفيروسية: تعد الفيروسات مثل الفيروسات المسببة للزكام والإنفلونزا من أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب الحلق. هذه العدوى غالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل السعال، والرشح، والحمى.



العدوى البكتيرية: تعتبر البكتيريا العقدية من أهم الأسباب البكتيرية لالتهاب الحلق، خاصة عند الأطفال. هذه العدوى قد تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية.



2. الحساسية



حساسية الأنف: يمكن أن تسبب الحساسية الموسمية أو الحساسية الدائمة للغبار والعفن وحبوب اللقاح تهيج الحلق والتهابه بشكل متكرر.



الحساسية الغذائية: بعض الأشخاص قد يعانون التهاب الحلق نتيجة تناول بعض الأطعمة التي تسبب ردود فعل تحسسية.