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الثلاثاء، 06-09-2022 03:29 م

تايوان: مسيّرة عسكرية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي

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الوكيل الاخباري- أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها أمس الاثنين.

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".

وبحسب "فرانس برس"، فإن "BZK-007" تعتبر مسيرة عسكرية أكبر بكثير، صنعتها شركة "Guizhou" (قويتشو) لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة استطلاع متطورة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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