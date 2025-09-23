iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone

الوكيل الإخباري- أصدرت آبل نظام التشغيل iOS 26 في 15 سبتمبر، مع تركيز واضح على تخصيص شاشة القفل لأجهزة iPhone. إليك أبرز الميزات:

اضافة اعلان



ساعة أكبر حجمًا: يمكن توسيع حجم الساعة وتعديل لونها ومظهرها (زجاجي أو صلب).

نقل شريط الأدوات: أصبح بالإمكان تحريك الشريط أسفل الشاشة لتوفير ترتيب مرن.

تأثير المشهد المكاني: خلفيات ثلاثية الأبعاد تتفاعل مع حركة الهاتف.

ألوان جديدة لعناصر التحكم: إمكانية تخصيص ألوان الأزرار والخلفيات لإطلالة فريدة.



طرق التفعيل:

لتكبير الساعة أو نقل الشريط: الإعدادات > الخلفية > تخصيص.

لتفعيل التأثير الجديد: الإعدادات > الخلفية > تخصيص > أيقونة الشكل السداسي.