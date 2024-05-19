قناة إسرائيلية: إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية - عن مصادر بالجيش - القول إنه تم إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح، مما يرفع عدد الألوية التي تعمل في غزة إلى 9 ألوية.

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وبوقت مسبق من اليوم افادت وسائل إعلام عبرية إن وزير الدفاع في جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على المرحلة التالية من العملية العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة.



ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية على رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بهذه المدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة".





