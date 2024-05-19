الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يحذر مجددا من عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

المستقلّة للانتخاب تُشرف على ورشة العمل الثالثة لتعزيز قُدُرات الأحزاب السياسية في إدارة الحملات الانتخابيّة

أول تعليق رسمي حول حادث مروحية الرئيس الايراني

قرارا صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

قرار حكومي بشأن قطاع المشتقَّات البتروليَّة

حريق ضخم بمستوطنة هارحوما جنوبي القدس

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الاحد

التلفزيون الإيراني: حادث لمروحية تقل الرئيس الإيراني وفرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الموقع

قناة إسرائيلية: إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 35456 منذ 7 أكتوبر

الأحد، 19-05-2024 03:40 م

قناة إسرائيلية: إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح

111


الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية - عن مصادر بالجيش - القول إنه تم إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح، مما يرفع عدد الألوية التي تعمل في غزة إلى 9 ألوية.

اضافة اعلان

 

وبوقت مسبق من اليوم افادت وسائل إعلام عبرية إن وزير الدفاع  في جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على المرحلة التالية من العملية العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة.


ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية على رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بهذه المدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image664a04cd75f4f

حريق ضخم بمستوطنة هارحوما جنوبي القدس

gaza1

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 35456 منذ 7 أكتوبر

111

مسيرات الاحتلال تطلق النار على صحفيين شرق رفح

111

جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا وضابطا نهاية الأسبوع الماضي في غزة

ccfe265402071c52127c4006e10c60e3

الاحتلال يمنع تلفزيون فلسطين من أداء عمله في الخليل

111

جيش الاحتلال يوافق على المرحلة التالية في رفح

أخبار متعلقة
معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

image

بإغلاقه المعابر.. الاحتلال ينفذ إبادة جماعية جديدة بغزة

thumbs_b_c_8771ab8b9c38c7a082a6655b6888252b

اليوم الـ216 .. آخر تطورات عدوان الاحتلال المستعر على قطاع غزة

2024-02-08T123904Z_1515084999_RC2AY5AT75W2_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS_1

إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح والأونروا تحذر من كارثة

652b70aa4236044aca558a69

اليوم الـ212 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

301788

في اليوم الـ208 من العدوان على غزة .. شهداء ومصابون في غارات متفرقة على القطاع