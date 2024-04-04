نادي الأسير الفلسطيني: الإخفاء القسري لمعتقلي غزة قد يتحول لنهج دائم

الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني -تعليقا على تقرير هآرتس بشأن الفظائع بحق المعتقلين في سجون الاحتلال- إن التقرير يعد مؤشرا على أن الجرائم المذكورة هي الحد الأدنى من الانتهاكات المتواصلة ضد معتقلي غزة.

اضافة اعلان



وأكد -في بيان- أن التخوف الأكبر مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع هو أن تتحول جريمة الإخفاء القسري إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة.





ونقلت صحيفة هآرتس عن طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى تابع لسجن "سدي تيمان" قوله أن :"التغذية في المستشفى تتم بطرق مسيئة ويجبر المعتقلون على التغوط بحفاضات وتكبل أيديهم"



واشار انه في الأسبوع الأخير فقط خضع معتقلان لبتر في الساق بسبب إصابة بدأت من تكبيل أيديهما.

واكد ان أساليب المستشفى لا تتفق مع المعايير الملزمة وفق قوانين اعتقال المقاتلين غير النظاميين.

