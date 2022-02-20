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الأحد، 20-02-2022 10:01 ص

الشاعر: انخفاض أسعار العُمرة 70 ديناراً بعد إلغاء فحص كورونا

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الوكيل الإخباري - رصد - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن قرار إلغاء فحص كورونا للقادمين للمملكة، سيخفض أسعار رحلات العمرة بواقع 70 ديناراً على كل معتمر.

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وأضاف الشاعر خلال "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" اليوم الأحد، أن تكلفة برنامج العمرة براً سيكون من 230-240 ديناراً، والرحلات الجوية من 425- 475 ديناراً.


وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك، قد ترتفع تكاليف أداء العمرة بمعدل 20-30 ديناراً على كل معتمر.


وتوقع الشاعر أن يكون موسم العمرة لهذا العام قوياً جداً، وذلك بعد العزوف الذي كان الصيف الماضي بسبب الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا. 

وأشار  إلى أن عدد المعتمرين الأردنيين، من بداية العام الحالي تراوح من 6700 -7000 معتمر ، منوها إلى أن هذا العدد قليل نسبياً، إلا أنه مقبول مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة.

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