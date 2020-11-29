زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مستشفيات البشير ، الدكتور محمود زريقات ، أنه بإمكان ذوي مرضى كورونا الحصول على معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا ، حتى خلال أيام العطل .

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جاء ذلك ، الأحد عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر اثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

وبين زريقات ، أن هنالك غرفا خاصة لذوي المرضى ، لاستقبالهم ، ولفت أن هنالك 74 مريضا بكورونا داخل مستشفى البشير يتلقون العلاج اللازم.

وأشار ، أن المستشفى يعمل على قدم وساق ، باتباع الإجراءات الصحية اللازمة ، لافتا أن الأطباء المتواجدين في المستشفى ، يقدمون الرعاية الطبية لمرضى الفيروس ، بإشراف طبي متميز.

وكان مواطن تواصل مع "برنامج الوكيل" للاستفسار حول كيفية التواصل ما بين الأهالي والمصابين بفيروس كورونا في مستشفى البشير.







