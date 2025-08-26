الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد

وأضافت شطناوي لـ "الوكيل الإخباري" أن الطالبة وعائلتها فوجئوا بقطيع من الكلاب الضالة هاجمهم أثناء توجههم إلى المدرسة، فلجأوا إلى داخل أسوارها، فيما حاولت معلمة مساعدتهم لكنها تعرضت للإصابة كذلك.
وبيّنت أن حالة المصابين جيدة، وقد تعرضوا لخدوش فقط، وتم إعطاؤهم المطاعيم اللازمة.
من جهته، أوضح نائب مدير مستشفى بسمة للشؤون الطبية والفنية، الدكتور ليث زيد الكيلاني، أن الطفلة (12 عامًا) أصيبت بجرح في اليد اليسرى، وشقيقها (3 سنوات) أصيب بجروح، فيما تعرضت والدتهما لجرح قطعي عميق في الذراع اليمنى، والمعلمة لجرح في القدم اليسرى وكسر نتيجة السقوط، وتم تقديم العلاج والمطاعيم لهم، والحالة العامة للجميع حسنة.
وأشار إلى أن الكلب نفسه كان قد عض عددًا من المواطنين سابقًا، وتم إبلاغ البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمةفي ظل ارتفاع ملحوظ في حالات عقر الكلاب مقارنة بالفترات الماضية.
