الأحد 2025-11-16 11:24 م
 

هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب

الأحد، 16-11-2025 09:14 م
الوكيل الإخباري- أكد هيثم الشبول، لاعب النادي الفيصلي والمنتخب الوطني الأردني السابق، أن المنتخب الوطني يسير على الطريق الصحيح تحت قيادة المدرب جمال سلامي، مشيرًا إلى أن المباريات الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب كانت ضد فرق قوية، وأن النتائج في هذه المباريات لا تعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به المدرب.اضافة اعلان


وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري" إن اللاعبين في المباريات الودية يحاولون تطبيق الأفكار الفنية للمدرب، مؤكدًا أنهم لا يمكن أن يخاطروا بالإصابة في مباراة ودية قد تمنعهم من المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مثل بطولة العرب، وهو ما يؤدي إلى عدم القتالية بشكل كبير في المباريات الودية ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية فيها.

وتوقع الشبول أن يحقق المنتخب الوطني نتائج مرضية للأردنيين في البطولة المقبلة، مشيرًا إلى أن أداء الأردن المتميز في كأس آسيا الأخيرة يجعله مرشحًا قويًا للمنافسة على اللقب في كأس العرب القادم.

وأضاف أن المدرب جمال سلامي عمل على تطوير الأمور الفنية في المنتخب وصنع اسمًا للمنتخب الوطني وليس لنفسه، وهي نقطة تحسب له وتؤكد التزامه برفع مستوى كرة القدم الأردنية.
 
 
