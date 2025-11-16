هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب

وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري" إن اللاعبين في المباريات الودية يحاولون تطبيق الأفكار الفنية للمدرب، مؤكدًا أنهم لا يمكن أن يخاطروا بالإصابة في مباراة ودية قد تمنعهم من المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مثل بطولة العرب، وهو ما يؤدي إلى عدم القتالية بشكل كبير في المباريات الودية ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية فيها.
وتوقع الشبول أن يحقق المنتخب الوطني نتائج مرضية للأردنيين في البطولة المقبلة، مشيرًا إلى أن أداء الأردن المتميز في كأس آسيا الأخيرة يجعله مرشحًا قويًا للمنافسة على اللقب في كأس العرب القادم.
وأضاف أن المدرب جمال سلامي عمل على تطوير الأمور الفنية في المنتخب وصنع اسمًا للمنتخب الوطني وليس لنفسه، وهي نقطة تحسب له وتؤكد التزامه برفع مستوى كرة القدم الأردنية.
