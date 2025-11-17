التدريب المهني تستقبل 11,600 متدرب جديد وفرص التشغيل تصل إلى 80%

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور المهندس أحمد مفلح الغرايبة، أن رسالة المؤسسة الأساسية هي تحويل الشباب إلى أفراد منتجين قادرين على دخول سوق العمل وتحقيق مصدر دخل مستدام، مشيراً إلى أن الإقبال على برامج التدريب يزداد بشكل ملحوظ.



وقال الغرايبة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"إن المؤسسة تحظى باهتمام ملكي مباشر، ويتابع سمو ولي العهد أعمالها أسبوعياً، إلى جانب دعم الحكومة ورئيس الوزراء، لافتاً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تدفع باتجاه التوسع في برامج التدريب بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وخاصة في قطاعات السياحة التي تصل فيها نسب التشغيل إلى 90%.



وأضاف أن أعداد المسجلين في البرامج الجديدة لعامي 2025-2026 تجاوزت 11 ألفاً و600 متدرب جديد، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم بدلات مواصلات للطلبة على ثلاث مراحل: 30 ديناراً في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 50 ديناراً، وصولاً إلى 75 ديناراً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، قبل انتقال المتدرب للتدريب العملي لدى صاحب العمل بأجر.



وأوضح أن المؤسسة تمتلك نحو 4000 شريك من القطاع الخاص، حيث يقضي المتدربون أول ستة أشهر داخل المؤسسة، ثم يُنقل من يثبت جاهزيته مباشرة إلى سوق العمل.



وبيّن الغرايبة أن المؤسسة خرّجت أكثر من 23 ألف طالب منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول، وأن من بين الملتحقين الجدد نحو 3800 يحملون مؤهلات جامعية، مشيراً إلى أن الإقبال من حملة الشهادات في ازدياد.



وأكد أن المتدربين يحصلون على شهادات مزاولة مهنة تمكنهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة الإناث بلغت 46%، وأن المؤسسة تضم 138 برنامجاً تدريبياً معتمداً.



وأشار إلى أن القطاعات الأكثر طلباً في الأردن والمنطقة تشمل: صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، صيانة الآليات الثقيلة، الرعاية الصحية، الحضانات المنزلية، المهارات الرقمية، المحيكات، التجميل، تركيب وصيانة المكيفات والطاقة الشمسية، إضافة إلى المهن التقليدية.



وأضاف أن في الأردن نحو 30 ألف وظيفة شاغرة سنوياً في هذه القطاعات، وأن هناك قصص نجاح لخريجين يصل دخلهم إلى أكثر من 3000 دينار شهرياً، خصوصاً في مهن الصيانة والبرمجة لمن يفتتحون أعمالهم الخاصة.



وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة تبلغ 8000 متدرب، مع تشغيل بعض المراكز بنظامي صباحي ومسائي، إضافة إلى برامج تدريب عبر الإنترنت خصوصاً في المهارات الرقمية.



وقال الغرايبة إن نسبة التشغيل بين الخريجين المشتركين في الضمان الاجتماعي تصل إلى 62%، بينما يمتلك نحو 20% مصادر دخل دون تسجيل في الضمان، ما يرفع نسبة من لديهم دخل فعلي إلى أكثر من 80%.



وأشار إلى أن التشغيل في بعض البرامج يصل إلى 100%، مثل برنامج مدخل البيانات الصحية وبرامج قطاع الأدوية.



وقال إن صرف بدلات المواصلات سيبدأ الأسبوع القادم من خلال البريد الأردني، على أن يتم الانتقال إلى الصرف عبر البطاقات ابتداءً من الشهر المقبل.

