رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية

وذكر امناء عام الأحزاب الثلاثة أنه تم التنسيق معهم لتنظيم لقاء اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان في إطار المشاورات التي يقوم بها لتشكيل حكومته التي كلّف بتشكيلها.
وكان حسان التقى امس بأميني عام حزب إرادة نضال البطاينة، وأمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني.
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