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رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية

جعفر حسان
جعفر حسان
الثلاثاء، 17-09-2024 12:02 م

الوكيل الإخباري-   يلتقي رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان اليوم الثلاثاء بأحزاب جبهة العمل الإسلامي، والحزب الوطني الإسلامي، وعزم، في إطار التشاور وقبيل إعلان تشكيلته الحكومية.اضافة اعلان


 

وذكر امناء عام الأحزاب الثلاثة  أنه تم التنسيق معهم لتنظيم لقاء اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان في إطار المشاورات التي يقوم بها لتشكيل حكومته التي كلّف بتشكيلها.

 

وكان حسان التقى امس بأميني عام حزب إرادة نضال البطاينة، وأمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني.

 
gnews

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خاص بالوكيل رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية

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