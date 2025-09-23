الثلاثاء 2025-09-23 10:01 ص
 

وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين

سور
سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير
 
الثلاثاء، 23-09-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-      قال مدير الأبنية والصيانة في وزارة الصحة، المهندس عبدالحافظ محمد العدوان، إن كوادر الوزارة تفقدت موقع سور استنادي متصدع يقع في منطقة سكنية شعبية بين مستشفى البشير والمنازل المجاورة.

وأوضح العدوان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن السور غير مرئي من جهة المستشفى، وتمكّن الفريق من الدخول إليه من الجهة المجاورة، مشيرًا إلى أن السور متصدع لكنه غير آيل للسقوط، وأن الجهة المقابلة للمنازل أخفض من جهة المستشفى.

وبين أنه سيتم إزالة السور بالكامل، والبالغ طوله 14 مترا، على أن يُباشر بناء سور استنادي جديد خلال أسبوعين، وفق المواصفات الهندسية السليمة.

وأشار العدوان إلى وجود اهتمام مباشر من وزير الصحة ومتابعة حثيثة للموضوع.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس

ن

طب وصحة 5 أطعمة لا تطهى مباشرة من الفريزر

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم

وزارة الشباب

أخبار محلية ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات

ف6غا

منوعات "البحيرة الغامضة" في البهنسا.. معجزة طبيعية أم إنذار بيئي؟ فيديو

انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، بعد أن زاد اتفاق مبدئي تَسنّى التوصّل إليه بين بغداد وإقليم كردستان العراق لمعاودة تشغيل خط أنابيب نفطي، من المخاوف إزاء فائض المعروض. وتراجعت

أسواق ومال النفط يواصل الانخفاض بعد اتفاق العراق وكردستان على إعادة تشغيل خط أنابيب

فلسطينيون بالقرب من موقع غارات إسرائيلية على مبانى سكني في مدينة غزة

فلسطين 29 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة