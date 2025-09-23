وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين

وأوضح العدوان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن السور غير مرئي من جهة المستشفى، وتمكّن الفريق من الدخول إليه من الجهة المجاورة، مشيرًا إلى أن السور متصدع لكنه غير آيل للسقوط، وأن الجهة المقابلة للمنازل أخفض من جهة المستشفى.
وبين أنه سيتم إزالة السور بالكامل، والبالغ طوله 14 مترا، على أن يُباشر بناء سور استنادي جديد خلال أسبوعين، وفق المواصفات الهندسية السليمة.
وأشار العدوان إلى وجود اهتمام مباشر من وزير الصحة ومتابعة حثيثة للموضوع.
