وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري- قال مدير الأبنية والصيانة في وزارة الصحة، المهندس عبدالحافظ محمد العدوان، إن كوادر الوزارة تفقدت موقع سور استنادي متصدع يقع في منطقة سكنية شعبية بين مستشفى البشير والمنازل المجاورة.



وأوضح العدوان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن السور غير مرئي من جهة المستشفى، وتمكّن الفريق من الدخول إليه من الجهة المجاورة، مشيرًا إلى أن السور متصدع لكنه غير آيل للسقوط، وأن الجهة المقابلة للمنازل أخفض من جهة المستشفى.



وبين أنه سيتم إزالة السور بالكامل، والبالغ طوله 14 مترا، على أن يُباشر بناء سور استنادي جديد خلال أسبوعين، وفق المواصفات الهندسية السليمة.



وأشار العدوان إلى وجود اهتمام مباشر من وزير الصحة ومتابعة حثيثة للموضوع.

