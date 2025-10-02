طقس معتدل الجمعة وتحذير من الغبار في مناطق البادية

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتتحول الرياح لتصبح شرقية خفيفة السرعة.
وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا نتيجة الغبار، خاصة في مناطق البادية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد