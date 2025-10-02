الجمعة 2025-10-03 01:21 ص
 

طقس معتدل الجمعة وتحذير من الغبار في مناطق البادية

الخميس، 02-10-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، في حين يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتتحول الرياح لتصبح شرقية خفيفة السرعة.

وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا نتيجة الغبار، خاصة في مناطق البادية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
 
 
