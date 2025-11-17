ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين

ليلاً، يُتوقع أن يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، داعية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
