الإثنين، 17-11-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حيث يسود طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


ليلاً، يُتوقع أن يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، داعية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
 
 
ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين

