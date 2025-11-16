زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الأحد، ضبابية في ساعات الصباح لاسيما فوق الجبال، ومائلة للبرودة في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار .

اضافة اعلان



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.