زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم - تحذيرات

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
