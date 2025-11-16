الأحد 2025-11-16 07:49 ص
 

زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم - تحذيرات

زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم
تعبيرية
 
الأحد، 16-11-2025 06:48 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الأحد، ضبابية في ساعات الصباح لاسيما فوق الجبال، ومائلة للبرودة في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار .

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7، وفي مرتفعات الشراة 14 - 6، وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 12، وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.

 

 
 
