السبت 2025-11-15 07:48 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق
امطار
 
السبت، 15-11-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-  يكون  الطقس مائل للبرودة قليلاً في أغلب المناطق وغائم جزئي، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الإستقرار التدريجي.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الاحد : 
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية 58 مهندسا يؤدون القسم القانوني في الطفيلة

مدينة الحسن للشباب

أخبار محلية مدينة الحسن للشباب توقع وأكاديمية "جولد ستيم" اتفاقية تعاون

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

عربي ودولي قرار أممي بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعبيرية

أخبار محلية المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلي

مركز التوثيق الملكي الأردني

أخبار محلية "التوثيق الملكي" يصدر كتابا حول الجيش الشعبي

وزارة الشباب

أخبار محلية مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق دورة مدربي كرة السلة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة