تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس مائل للبرودة قليلاً في أغلب المناطق وغائم جزئي، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الإستقرار التدريجي.

