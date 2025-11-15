تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري- يطرأ السبت انخفاضٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتهطل بمشيئة الله زخاتٌ متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية للمملكة.

