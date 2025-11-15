السبت 2025-11-15 12:27 م
 

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة

ضباب في العاصمة عمان
 
السبت، 15-11-2025 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ السبت انخفاضٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتهطل بمشيئة الله زخاتٌ متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية للمملكة.

ومع ساعات الليل تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانًا في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة والبحر الميت، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
 
