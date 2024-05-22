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الأربعاء، 22-05-2024 03:10 م

أحمد حلمي يتبرع بخاتم علم مصر في مزاد بأستراليا

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الوكيل الإخباري - يُشارك الفنان المصري أحمد حلمي في دعم عمل خيري من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال التبرع بجزء من مقتنياته الخاصة التي ظهرت في أعماله الفنية.

وضمن مجموعة مزادات تحت إشراف مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، تبرع أحمد حلمي بالخاتم الذي ارتداه في فيلم "عسل أسود" والذي يحمل علم مصر.

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ومن المقرر عرض الخاتم في المزاد يوم 25 مايو (أيار) الجاري، لمساعدة الفقراء.


ولم يكن هذا الخاتم أول مقتنيات حلمي الذي تبرع بها، بل سبق له وتبرع بالساعة التي ارتداها في نفس الفيلم بعد عرضها في مزاد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حلمي في الفيديو الذي نشرته المؤسسة: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر، يارب تجيب أعلى سعر".

 

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