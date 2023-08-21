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الإثنين، 21-08-2023 10:07 ص

فيديو- هنا الزاهد عن مشهد "العلكة": أحمد السعدني ضربني بجد

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، كواليس تصوير أحد المشاهد الكوميدية التي جمعتها بالفنان أحمد السعدني في مسلسل "سيب وأنا أسيب".

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وشاركت الزاهد عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" مقطع فيديو للمشهد الذي عُرض في الحلقة التاسعة، إذ ظهرت خلاله "نبيلة، هنا الزاهد" وهي تعلم "إبراهيم، أحمد السعدني" كيف يأكل "العلكة، اللبان" ويصنع منها بالونة، ليقوم بضربها على فمها.


وأرفقت الزاهد الفيديو بتعليق أكدت خلاله شعورها بالاستغراب من تصرف السعدني الذي ضربها بشكل حقيقي، قائلة: "أنا في المشهد ده اتفاجئت بجد إنه ضربني، وأنا كنت بتكلم بجد ومناخيري وجعتني بجد".

 

فوشيا


 




 

 


 

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