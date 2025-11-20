شيرين عبد الوهاب توقف ألبومها الجديد.. هل اقترب موعد اعتزالها الفن؟

الوكيل الإخباري- انتشرت أنباء تفيد بأن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تدرس اعتزال الفن نهائياً.

وأشارت مصادر إلى أن العمل على الألبوم الجديد المقرر طرحه مطلع 2026 توقف بالكامل، رغم بدء تسجيل بعض الأغاني ضمن خطة عودة فنية جديدة.



واختارت شيرين التوقف عن التحضيرات دون إعلان الأسباب، ما زاد التكهنات حول احتمال إعلانها اعتزال الفن قريباً.