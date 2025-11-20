الجمعة 2025-11-21 04:07 م
 

قيس الشيخ نجيب يتولى منصب أول سفير لليونيسف في سوريا

الخميس، 20-11-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة اليونيسف تعيين الفنان السوري قيس الشيخ نجيب أول سفير لها في سوريا، بهدف تعزيز حقوق الأطفال في الصحة والتعليم والحماية.

وقالت ممثلة اليونيسف في سوريا، زينب آدم، إن الأنظمة الصحية والتعليمية تواجه تحديات كبيرة، وسيكون لقيس دور محوري في دعم الطفولة والمساهمة في التأثير على السياسات العامة المتعلقة بحقوق الأطفال، إلى جانب المشاركة في حملات توعوية وحشد الموارد لصالحهم.


وأعرب قيس الشيخ نجيب عن فخره بالمنصب، مؤكدًا: "أفخر بكوني سفيرًا لليونيسف، فهذا عهد وواجب أخلاقي؛ لأن أطفال سوريا عانوا خلال 14 عامًا وفقد الكثير منهم سُبُل الحياة، ويحق لكل طفل الحصول على التعليم والصحة وأماكن آمنة للّعب والنمو".

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
