قيس الشيخ نجيب يتولى منصب أول سفير لليونيسف في سوريا

وقالت ممثلة اليونيسف في سوريا، زينب آدم، إن الأنظمة الصحية والتعليمية تواجه تحديات كبيرة، وسيكون لقيس دور محوري في دعم الطفولة والمساهمة في التأثير على السياسات العامة المتعلقة بحقوق الأطفال، إلى جانب المشاركة في حملات توعوية وحشد الموارد لصالحهم.
وأعرب قيس الشيخ نجيب عن فخره بالمنصب، مؤكدًا: "أفخر بكوني سفيرًا لليونيسف، فهذا عهد وواجب أخلاقي؛ لأن أطفال سوريا عانوا خلال 14 عامًا وفقد الكثير منهم سُبُل الحياة، ويحق لكل طفل الحصول على التعليم والصحة وأماكن آمنة للّعب والنمو".
-
أخبار متعلقة
-
المحكمة العسكرية اللبنانية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر
-
شيرين عبد الوهاب توقف ألبومها الجديد.. هل اقترب موعد اعتزالها الفن؟
-
خفايا صحة عادل إمام.. لبلبة تخرج عن صمتها
-
"الله يسامحك يا الإمارات".. تصريحات مصطفى الأغا تشعل مواقع التواصل
-
آخر التطورات الصحية لتامر حسني.. ماذا كشفت التحاليل الأولى بعد الجراحة؟
-
طبيب بارز يُعلّق على حالة الفنان تامر حسني... هل أُصيب بمرض السرطان؟
-
بعد انسحاب محمد الأحمد.. مهيار خضور يشارك سيرين عبد النور في "كذبة سودا"
-
أصالة تفتتح أولى حفلات "ليالي الوثبة" في مهرجان الشيخ زايد