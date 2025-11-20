خفايا صحة عادل إمام.. لبلبة تخرج عن صمتها

وطلبت لبلبة من الجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر حول صحة "الزعيم".
كما وجّهت رسالة إلى الفنانة الكبيرة فيروز، معربة عن أملها في لقائها قريباً، وقالت: "فيروز دي حاجة كبيرة قوي، ولما تبدأ يومك بأغنية لفيروز هتبقى باقي اليوم مبسوط".
