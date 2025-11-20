الجمعة 2025-11-21 04:07 م
 

"الله يسامحك يا الإمارات".. تصريحات مصطفى الأغا تشعل مواقع التواصل

مصطفى الأغا
 
الخميس، 20-11-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الإعلامي السوري مصطفى الأغا ضجة واسعة على منصات التواصل بعد نشره فيديو عبر إنستغرام أعرب فيه عن إعجابه الكبير بالتطور الهائل الذي تشهده الإمارات في جميع المجالات.

وقال الأغا: "دلّلتينا كمواطنين ومقيمين وزوار.. ما عاد يعجبنا شيء لأن وين ما نروح بنقارن بيكي.. صعب تقارن أحد بالإمارات".


وأشاد بالتقنيات الحديثة والخدمات المتطورة، مثل ميزة التعرف على الوجه في المطارات وسرعة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الطائرات، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، حيث ذكر أنه جدد سيارته خلال دقيقة ونصف فقط عبر الإنترنت.


كما أثنى على المشاريع المستمرة والبنية التحتية المتطورة، مضيفًا: "تغيب أسبوع عن البلد بترجع تلاقي جسر جديد، مشروع جديد.. كل يوم في شيء جديد.. الله عليكي يا الإمارات".


وتفاعل المتابعون بشكل واسع، مؤكدين أن الإمارات أصبحت نموذجًا عالميًا في التطور والرفاهية والخدمات الذكية.

 

