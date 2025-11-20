"الله يسامحك يا الإمارات".. تصريحات مصطفى الأغا تشعل مواقع التواصل

وقال الأغا: "دلّلتينا كمواطنين ومقيمين وزوار.. ما عاد يعجبنا شيء لأن وين ما نروح بنقارن بيكي.. صعب تقارن أحد بالإمارات".
وأشاد بالتقنيات الحديثة والخدمات المتطورة، مثل ميزة التعرف على الوجه في المطارات وسرعة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الطائرات، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، حيث ذكر أنه جدد سيارته خلال دقيقة ونصف فقط عبر الإنترنت.
كما أثنى على المشاريع المستمرة والبنية التحتية المتطورة، مضيفًا: "تغيب أسبوع عن البلد بترجع تلاقي جسر جديد، مشروع جديد.. كل يوم في شيء جديد.. الله عليكي يا الإمارات".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع، مؤكدين أن الإمارات أصبحت نموذجًا عالميًا في التطور والرفاهية والخدمات الذكية.
-
أخبار متعلقة
-
المحكمة العسكرية اللبنانية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر
-
قيس الشيخ نجيب يتولى منصب أول سفير لليونيسف في سوريا
-
شيرين عبد الوهاب توقف ألبومها الجديد.. هل اقترب موعد اعتزالها الفن؟
-
خفايا صحة عادل إمام.. لبلبة تخرج عن صمتها
-
آخر التطورات الصحية لتامر حسني.. ماذا كشفت التحاليل الأولى بعد الجراحة؟
-
طبيب بارز يُعلّق على حالة الفنان تامر حسني... هل أُصيب بمرض السرطان؟
-
بعد انسحاب محمد الأحمد.. مهيار خضور يشارك سيرين عبد النور في "كذبة سودا"
-
أصالة تفتتح أولى حفلات "ليالي الوثبة" في مهرجان الشيخ زايد